В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников

Гусев уточнил, что в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина, пострадавших нет. Все службы уже на местах, помощь с восстановлением будет оказана в полном объеме и в самые короткие сроки, добавил он.