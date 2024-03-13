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Ракета частной японской компании взорвалась сразу после старта

Космическая ракета Kairos частной японской компании Space One взорвалась сразу после запуска в префектуре Вакаяма, сообщает Mainichi.
Источник: Reuters

YouTube-канал The Launch Pad вел прямую трансляцию.

Ракета взорвалась спустя несколько секунд после запуска.

Издание отмечает, что в Японии это был первый случай запуска искусственного спутника частной компанией с частной ракетной площадки.

Ракета длиной около 18 м должна была вывести спутник на околоземную орбиту на высоте примерно 500 км над землей.

Запуск должен был состояться 9 марта, но его отложили из-за того, что в акваторию, которая была объявлена зоной повышенной опасности из-за предстоящего запуска, вошло судно.

В сентябре 2023 года ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны SLIM стартовала с космодрома Танэгасима. Ожидалось, что ракета выйдет на лунную орбиту через три-четыре месяца после запуска и попытается прилуниться в январе—феврале.

В случае, если это все-таки удастся, Япония станет пятой страной, посадившей свой модуль на поверхность Луны. Ранее это уже сделали США, СССР, Китай и Индия.

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