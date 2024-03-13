Ракета частной японской компании взорвалась сразу после старта

В сентябре 2023 года ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны SLIM стартовала с космодрома Танэгасима. Ожидалось, что ракета выйдет на лунную орбиту через три-четыре месяца после запуска и попытается прилуниться в январе—феврале.