Ракета частной японской компании взорвалась сразу после старта

YouTube-канал The Launch Pad вел прямую трансляцию.
Ракета взорвалась спустя несколько секунд после запуска.
Издание отмечает, что в Японии это был первый случай запуска искусственного спутника частной компанией с частной ракетной площадки.
Ракета длиной около 18 м должна была вывести спутник на околоземную орбиту на высоте примерно 500 км над землей.
Запуск должен был состояться 9 марта, но его отложили из-за того, что в акваторию, которая была объявлена зоной повышенной опасности из-за предстоящего запуска, вошло судно.
В сентябре 2023 года ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны SLIM стартовала с космодрома Танэгасима. Ожидалось, что ракета выйдет на лунную орбиту через три-четыре месяца после запуска и попытается прилуниться в январе—феврале.
В случае, если это все-таки удастся, Япония станет пятой страной, посадившей свой модуль на поверхность Луны. Ранее это уже сделали США, СССР, Китай и Индия.