Крупную нарколабораторию накрыли в поселке Глажево в Ленобласти

В поселке Глажево Киришского района Ленобласти накрыли крупную нарколабораторию по производству мефедрона. В ходе обыска там нашли и изъяли прекурсоры для изготовления запрещенных веществ, весы, упаковочный материал, а также шесть контейнеров с порошком белого цвета, общая масса которых составила порядка 19 килограмм. Из них 6,5 килограмма, по результатам экспертизы, уже готовый мефедрон. Остальное вещество еще исследуется криминалистами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.