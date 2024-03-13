Крупную нарколабораторию накрыли в поселке Глажево в Ленобласти

В поселке Глажево Киришского района Ленобласти накрыли крупную нарколабораторию по производству мефедрона. В ходе обыска там нашли и изъяли прекурсоры для изготовления запрещенных веществ, весы, упаковочный материал, а также шесть контейнеров с порошком белого цвета, общая масса которых составила порядка 19 килограмм. Из них 6,5 килограмма, по результатам экспертизы, уже готовый мефедрон. Остальное вещество еще исследуется криминалистами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Полицейские на месте задержали двоих жителей Волховского района Ленобласти, 37 и 40 лет, выполнявших роли «химиков», а также 27-летнюю жительницу Киришей, выступавшую в качестве арендатора частного дома. У нее в квартире во время обысков нашли около 400 граммов синтетического гашиша, — добавили в ведомстве.
Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств. Сейчас правоохранители выясняют, причастны ли задержанные к другим преступлениям.