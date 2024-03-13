Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

СК РФ взял на контроль расследование дела о смерти ребенка в Ростовской области

Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования дела о смерти ребенка в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

СК РФ поручил доложить о ходе расследования дела о смерти ребенка в Ростовской области. Об этом в ведомстве сообщили 13 марта.

Согласно опубликованной информации, в социальных сетях появилась информация, где родители просят поставить на контроль расследование обстоятельств смерти их ребенка. Они уверены, что в этой трагедии виноваты медики.

По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования дела.

СК
несчастный случай