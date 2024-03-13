Очевидец: с эстакадного моста в Преголю прыгнула девушка (дополнено)

Дополнено: по данным горадминистрации, аналогичное происшествие случилось в 2:25 ночи, но на этот раз в воду упал мужчина. «Тоже спасли и передали медикам. Объединяет эти два ЧП одно: алкоголь — зло!», — отметили в ее пресс-службе.