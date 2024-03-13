В Узбекистане нашли тело девочки, пропавшей в Таджикистане

По сообщению ASIA-Plus, тело ребенка было найдено 12 марта в 15:15 на правом берегу канала Южный Мирзачуль, протекающего по территории города Ширин.
В издании отметили, что девочка пропала в Худжанде 7 февраля. Весь февраль поиски тела пропавшей девочки велись со стороны штаба по чрезвычайным ситуациям Худжанда и Согдийской области. Были задействованы водолазы отряда быстрого реагирования городского и областного отделов. Ее искали не только водолазы КЧС, но и волонтеры и неравнодушные жители Худжанда.
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана запросил у МЧС Узбекистана помощь в поиске девочки.
Официальное письмо о результатах поиска было направлено на имя главы КЧС Таджикистана Рустама Назарзода от главы МЧС Узбекистана Абдуллы Кулдашева. В нем говорится, что на основании обращения таджикской стороны в период со 2 по 12 марта текущего года водолазами-спасателями МЧС Узбекистана проведены поисковые работы в реке Сырдарья.
В настоящее время в соответствии с законодательством Узбекистана тело девочки передано в морг медицинского учреждения Боявудского района Сырдарьинской области, затем оно будет передано ее родственникам.