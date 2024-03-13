В Узбекистане нашли тело девочки, пропавшей в Таджикистане

В издании отметили, что девочка пропала в Худжанде 7 февраля. Весь февраль поиски тела пропавшей девочки велись со стороны штаба по чрезвычайным ситуациям Худжанда и Согдийской области. Были задействованы водолазы отряда быстрого реагирования городского и областного отделов. Ее искали не только водолазы КЧС, но и волонтеры и неравнодушные жители Худжанда.