УАЗ с двумя людьми провалился под лед озера в Ленобласти

Трагедия произошла в Лужском районе Ленобласти. Двое мужчин решили отправиться на лед Сяберского озера на УАЗе. Они, вероятно, не подумали, что из-за теплой погоды ледовое покрытие уже не такое крепкое, и не сможет выдержать тяжелый автомобиль. Это привело к тому, что машина провалилась в воду вместе с водителем и пассажиром. К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Около 16 часов 12 марта примерно в десяти метрах от берега Сяберского озера, напротив кладбища, был найден затонувший УАЗ без государственных регистрационных знаков, а также труп мужчины — пассажира, — уточнил источник.
Известно, что машина принадлежит 57-летнему жителю поселка Волошово. Скорее всего, именно он был за рулем автомобиля. Однако тело мужчины пока не найдено. Специалисты исследуют водоем.