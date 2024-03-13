УАЗ с двумя людьми провалился под лед озера в Ленобласти

Трагедия произошла в Лужском районе Ленобласти. Двое мужчин решили отправиться на лед Сяберского озера на УАЗе. Они, вероятно, не подумали, что из-за теплой погоды ледовое покрытие уже не такое крепкое, и не сможет выдержать тяжелый автомобиль. Это привело к тому, что машина провалилась в воду вместе с водителем и пассажиром. К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».