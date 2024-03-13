В Ростовской области за минувшие сутки в пожарах погибли три человека

В Ростовской области за прошедшие сутки в пожарах погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Согласно опубликованной информации, в Ростове произошел пожар в доме в переулке 1-м Поселковом. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь — справиться с пламенем удалось за несколько минут. При разборе конструкций сотрудники МЧС России нашли погибшего 53-летнего мужчину.
Пожар унес жизнь местного жителя и города Шахт. Мужчина-инвалид отравился продуктами горения из-за неосторожности при курении. Пожарные потушили пламя на площади 20 квадратных метров.
Еще один пожар случился в поселке Целина. ЧП произошло в двухэтажном частном доме на 12-й линии. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пользования газовым оборудованием.
— В результате ЧП погиб 64-летний хозяин дома, — говорится в сообщении.