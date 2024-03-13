Колесами в небо: нетрезвая водитель устроила аварию в Приморье

Нетрезвая водительница устроила ДТП на трассе в Приморье. К несчастью, она пострадала в аварии, к счастью — только она сама, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Нетрезвая 29-летняя женщина мчалась на своем Nissan Cefiro от села Галенки в направлении Новопокровки Октябрьского района края. В какой-то момент она не справилась с управлением и автомобиль слетел с дороги и перевернулся на крышу. Горе-водительницу отправили в медицинское учреждение.
В этот раз на нее завели целую россыпь административных дел — об управлении транспортом в состоянии опьянения, езде без страховки, нарушении правил обгона и совершении ДТП, привлекшем к травмированию человека.
Вероятно, не обойдется и без заведения уголовного дела о повторном вождении в нетрезвом виде, наказанием за которое может быть реальное лишение свободы и конфискация автомобиля.