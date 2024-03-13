Жителям Бутурлиновского района Воронежской области сообщили места укрытий в случае налета БПЛА

Администрация Бутурлиновского района Воронежской области опубликовала места укрытий для местных жителей в связи с атаками беспилотников. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, ночью 13 марта район подвергся налету украинских дронов, повреждены частный дом и трансформаторная подстанция.
На всякий случай детей отпустили на дистанционное обучение.
Чтобы защитить жителей Бутурлиновки, чиновники напомнили список мест, где можно укрыться в случае налета БПЛА. Это приспосабливаемые заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.
В подвалах многоквартирных жилых домов:
Дорожная ул., д. 11.
Дорожная ул., д. 13.
Дорожная ул., д. 35.
Дорожная ул., д. 37.
Дорожная ул., д. 47.
Дорожная ул., д. 18.
Блинова ул., д. 107.
Блинова ул., д. 119.
Блинова ул., д. 3.
Ленина ул., д. 91.
Ленина ул., д. 93.
Заводская ул., д. 50.
Заводская ул., д. 44.
Заводская ул., д. 56.
Заводская ул., д. 50А.
Заводская ул., д. 30А.
Заводская ул., д. 34А.
Заводская ул., д. 36А.
Заводская ул., д. 46.
Заводская ул., д. 42.
Совхозная ул., д. 38.
Мичурина ул., д. 27.
Мичурина ул., д. 29.
Мичурина ул., д. 31.
Речная ул., д. 36.
В подвалах зданий организаций:
Пл. Воли, д. 8 (Здание универмага).
Победы ул., д. 76 (Бутурлиновская школа № 4 им. Евгения Роженко).
Красная ул., д. 16 (Бутурлиновский детский сад № 1).
Кирова ул., д. 9 (Бутурлиновский детский сад № 4).
Дорожная ул., д. 17 (Бутурлиновский детский сад № 8).
Ленина ул., д. 283 (Центр развития ребенка — детский сад № 9).
Заводская ул., д. 62 (Бутурлиновский детский сад № 10).
Заводская ул., д. 11 (Бутурлиновский детский сад № 11).
Новаторов ул., д. 3 (Бутурлиновский детский сад «Лесная сказка»).