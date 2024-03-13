Поезд застрял в снегу в Актюбинской области

«Данный железнодорожный участок протяженностью 10 километров принадлежит частной компании ТОО “Береке-Бизнес”. КТЖ не несет ответственности за очистку и содержание путей на этой ветке. На занесенном снегом пути остановился поезд для перевозки работников частной компании. По имеющейся информации, путь был очищен и через 30 минут поезд отправился».