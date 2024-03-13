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Поезд застрял в снегу в Актюбинской области

Поезд попал в снежный плен в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 70% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: AP 2023

Видео с застрявшим в снегу поездом появилось в социальной сети.

Как сообщили корреспонденту в КТЖ, данный железнодорожный участок протяженностью 10 километров принадлежит частной компании.

«Данный железнодорожный участок протяженностью 10 километров принадлежит частной компании ТОО “Береке-Бизнес”. КТЖ не несет ответственности за очистку и содержание путей на этой ветке. На занесенном снегом пути остановился поезд для перевозки работников частной компании. По имеющейся информации, путь был очищен и через 30 минут поезд отправился».

сообщили в пресс-службе КТЖ.

В МЧС корреспонденту также добавили, что за помощью частный перевозчик не обращался.