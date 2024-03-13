122 человека осудили за терроризм и экстремизм в Казахстане

За январь-декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, против 124 человек годом ранее (минус 1,6 процента), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Из них 99 человек — со средним и средним специальным образованием, 19 человек — с высшим.