122 человека осудили за терроризм и экстремизм в Казахстане

Треть всех выявленных лиц — 41 человек — занимались пропагандой терроризма или публичными призывами к совершению акта терроризма.
Также среди наиболее частых правонарушений в секторе оказались организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации (24 человека, плюс 60 процентов за год) и возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (23 человека, плюс 76,9 процента).
Среди преданных суду числились 44 человека в возрасте 30−39 лет, 38 человек в возрасте 40−49 лет, 15 человек в возрасте 50−59 лет. Старше 60 лет было 6 человек, несовершеннолетних — 3 человека, в возрасте 18−20 лет — 4 человека, в возрасте 21−29 лет — 12 человек.
За двенадцать месяцев прошлого года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 208 преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом — на 5,6 процента больше, чем годом ранее.
Самое часто встречающееся преступление в секторе — возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни: 84 правонарушения, годовой рост — на заметные 82,6 процента. Далее идут пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а также организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации.
В региональном разрезе больше всего преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, зарегистрировали в столице: 50 случаев — на 28,2 процента больше, чем годом ранее.
В числе регионов-антилидеров также оказались Алматы (21 случай), Северо-Казахстанская (16 случаев), Атырауская (14 случаев) и Жамбылская (13 случаев) области.
Правоохранительными органами было изъято 153 экстремистских материала, против 302 годом ранее. Чаще всего такими материалами были книги (96 ед.) и листовки (42 единицы).