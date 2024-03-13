«После освобождения российскими войсками Невельского среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные — в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населенному пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали», — сказал Кимаковский.
Вместе с тем он отметил, что тяжелую технику западного производства ВСУ все же удалось заблаговременно отвести из Невельского в сторону Красноармейска. «То есть сейчас вся основная западная техника 47-й бригады ВСУ, предположительно, находится в этом населенном пункте», — сказал помощник главы ДНР.
Поселок Невельское в ДНР перешел под контроль России 12 марта, отчитывалось Минобороны. Поселок расположен в Ясиноватском районе Донецкой области. По состоянию на 2001 год там проживали 286 человек. Как уточнили в военном ведомстве, в боях за поселок ВСУ потеряли до 350 военнослужащих и два танка.
В конце февраля и начале марта на авдеевском направлении российские силы взяли населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское. Невельское расположено примерно в 27 км от Авдеевки, которая перешла под контроль российских войск 17 февраля. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, тогда военнослужащие заняли территорию площадью 31,75 кв. км.