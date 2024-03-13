В ДНР заявили о пленении раненых и брошенных бойцов ВСУ в Невельском

«После освобождения российскими войсками Невельского среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные — в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населенному пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали», — сказал Кимаковский.