Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Как утверждает глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак, в ночь на среду регион также подвергся ударам. По его словам, в Кривом Роге взрывами повреждены предприятие, административное здание и склад. В Никопольском районе на юге области пострадали линий электропередачи.