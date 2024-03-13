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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Одессе после объявления о воздушной тревоге, сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Источник: AP 2023

«Взрывы в Одессе. ВСУ заявляют о ракетной атаке», — говорится в публикации.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской области на юге Украины с 08:47 мск.

Как утверждает глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак, в ночь на среду регион также подвергся ударам. По его словам, в Кривом Роге взрывами повреждены предприятие, административное здание и склад. В Никопольском районе на юге области пострадали линий электропередачи.

Кроме того, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждено хозяйственное сооружение и техника одного из предприятий.

Взрывы в украинских городах гремят после попытки ВСУ провести массированную атаку на объекты на территории России. Система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.