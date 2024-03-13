Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

«Взрывы в Одессе. ВСУ заявляют о ракетной атаке», — говорится в публикации.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской области на юге Украины с 08:47 мск.
Как утверждает глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак, в ночь на среду регион также подвергся ударам. По его словам, в Кривом Роге взрывами повреждены предприятие, административное здание и склад. В Никопольском районе на юге области пострадали линий электропередачи.
Кроме того, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждено хозяйственное сооружение и техника одного из предприятий.
Взрывы в украинских городах гремят после попытки ВСУ провести массированную атаку на объекты на территории России. Система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.