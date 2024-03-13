Автомобиль провалился под лед на Байкале около Ольхона

Автомобиль провалился под лед 11 марта на Байкале. Об этом сообщают в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.
— Поступил вызов от 47-летней жительницы Иркутска. Она рассказала, что во время движения по льду машина «TANK 500» провалилась колесами в нажим. В салоне она была одна, — говорят в отряде.
Спасатели выехали из поселка Сахюрта на вездеходе. Они обнаружили женщину в семи километрах южнее поселка Хужир. До побережья Ольхона Оставалось всего 500 метров. При помощи ворота и лебедки автомобиль вытащили из трещины, после чего его сопроводили до выезда на берег в Хужире.