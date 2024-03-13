Автомобиль провалился под лед на Байкале около Ольхона

Спасатели выехали из поселка Сахюрта на вездеходе. Они обнаружили женщину в семи километрах южнее поселка Хужир. До побережья Ольхона Оставалось всего 500 метров. При помощи ворота и лебедки автомобиль вытащили из трещины, после чего его сопроводили до выезда на берег в Хужире.