В петербургском метро машинист случайно высадил пассажиров на закрытой станции

Курьёзный случай произошёл в метро Петербурга утром 13 марта. О нем рассказывает читатель «Фонтанки» Егор.
По его словам, на первой линии машинист по ошибке открыл двери на все ещё ремонтируемой станции «Чернышевская». Пассажиры как ни в чем не бывало начали выходить из поезда. Но увидев ремонт, быстро вернулись обратно в вагоны и поехали дальше.
«Чернышевская» ушла на реконструкцию год назад, ее планируется открыть весной 2024-го. Самая существенная часть реконструкции — замена эскалаторов, новые начали монтировать в ноябре.
30 января после долгого ремонта открылась «Ладожская». В этом году планируется открыть станцию «Горный институт», идёт проектирование «Парка Победы».