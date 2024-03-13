В петербургском метро машинист случайно высадил пассажиров на закрытой станции

По его словам, на первой линии машинист по ошибке открыл двери на все ещё ремонтируемой станции «Чернышевская». Пассажиры как ни в чем не бывало начали выходить из поезда. Но увидев ремонт, быстро вернулись обратно в вагоны и поехали дальше.