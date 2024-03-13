Появилось обращение бойцов ПВО к воронежцам: видео

В среду, 13 марта, в социальных сетях распространили обращение бойцов подразделения противовоздушной обороны к жителям Воронежской области. Мужчина с закрытым лицом попросил пользователей соцсетей не раскрывать конкретное местоположение прилетов БПЛА и не снимать работу вооруженных сил на видео.
— Дорогие воронежцы, как бы вам ни хотелось делиться видео — я понимаю, что это очень интересно, — вы очень мешаете нам работать! Вы выдаете наши позиции. После этого и прилетает! Пожалуйста, не надо выкладывать видео и писать районы, очень вас просим! — заявил боец. В соцсетях и tg-каналах многие пользователи из Воронежской области поддерживают слова бойца и настоятельно просят администрацию пабликов закрыть комментарии и не публиковать кадры с местоположением упавших БПЛА.
Кроме того, уже отмечается наплыв проукраинских ботов. Как сообщало РИА «Воронеж», на территории региона в ночь на 13 марта средства ПВО обнаружили и уничтожили более 30 беспилотников.
Никто не пострадал, но есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Областные власти окажут помощь с восстановлением в полном объеме и в самые короткие сроки.
Атаке БПЛА, по официальной опубликованной информации, подвергся Бутурлиновский район. Все образовательные учреждения района уже перевели на удаленку. Местная администрация опубликовала список укрытий.
Глава администрации Бутурлиновского района Воронежской области Юрий Матузов в своем tg-канале также выступил с обращением к землякам, в котором подчеркнул, что ни в коем случае нельзя публиковать в социальных сетях фото и видео, на которых отчетливо видны места прилетов ракет и БПЛА или позиции систем ПВО.
— Объясните это своим друзьям и родственникам, — написал Юрий Матузов. Угроза атаки беспилотных воздушных судов в Воронежской области пока не отменена.