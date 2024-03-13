Появилось обращение бойцов ПВО к воронежцам: видео

— Дорогие воронежцы, как бы вам ни хотелось делиться видео — я понимаю, что это очень интересно, — вы очень мешаете нам работать! Вы выдаете наши позиции. После этого и прилетает! Пожалуйста, не надо выкладывать видео и писать районы, очень вас просим! — заявил боец. В соцсетях и tg-каналах многие пользователи из Воронежской области поддерживают слова бойца и настоятельно просят администрацию пабликов закрыть комментарии и не публиковать кадры с местоположением упавших БПЛА.