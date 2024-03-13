В Пулково ограничения вводились уже после того, как у КИНЕФа сбили беспилотник

В петербургском аэропорту Пулково утром 13 марта вводились временные ограничения с 8:32 до 9:00, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было. Аэропорт работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении.
Представитель Росавиации уточняет, что ограничения «для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов» вводились в Пулково с 8:29 до 8:59. С 9:00 аэропорт работает штатно.
Напомним, ночью в Ленинградской области сбили БПЛА в районе завода КИНЕФ, расположенного в городе Кириши. Об этом губернатор области Александр Дрозденко сообщил в 7:43, то есть за час до ввода ограничений в Пулково.
Минувшей ночью атаке подверглись несколько регионов России. В Рязани после атаки БПЛА загорелся нефтезавод, есть пострадавшие. в Воронежской области сбиты более 30 беспилотников. Шебекино обстреляли снарядами, там есть раненый.