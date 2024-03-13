Подпольную «заправку» организовал нижегородец в своем гараже

Житель Нижнего Новгорода нелегально разливал бензин в гаражном кооперативе Автозаводского района. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Члены кооператива № 10 по улице Комсомольской пожаловались на незаконную «автозаправку», которую организовал мужчина в своем гараже. Они переживали, что однажды такой бизнес может привести к крупному пожару и тогда пострадает не только их имущество, но и люди.
На место выехали сотрудники МЧС и пресекли деятельность нелегальной АЗС. Ее организаторов оштрафовали и провели ликбез.
«Теперь информация о любой незаконной АЗС в гаражном массиве будет оперативно доводиться до органов дознания МЧС России», — пояснили в МЧС.
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