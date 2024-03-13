Контрабанду корней женьшеня на 3 млн руб пресекла таможня в Приморье

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда». В настоящее время оно с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, которого несостоявшийся контрабандист будет дожидаться в России под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По данной статье иностранец может получить от 3 до 7 лет лишения свободы.