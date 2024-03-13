Контрабанду корней женьшеня на 3 млн руб пресекла таможня в Приморье

130 корней дикорастущего женьшеня весом около трёх килограммов и стоимостью около трёх миллионов рублей попытался вывезти из Приморского края в Китай иностранный подданный.
64-летний иностранец, временно проживающий в селе Новоникольск, покупал у местных жителей добытый ими дикорастущий женьшень. Когда корней набралось значительное количество, мужчина решил их вывезти из страны.
Как сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья», собираясь пересечь границу на автобусе, мужчина спрятал часть нелегального груза в коробки из-под сока, а часть упаковал на дне рюкзака. Сотрудникам МАПП «Пограничный» он заявил, что ничего запрещённого к вывозу из России не имеет. Однако при проведении личного досмотра таможенники контрабанду обнаружили.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда». В настоящее время оно с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, которого несостоявшийся контрабандист будет дожидаться в России под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По данной статье иностранец может получить от 3 до 7 лет лишения свободы.