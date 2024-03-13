В Красноярском крае завели дело из-за гибели экскаваторщика

В Канске завели уголовное дело из-за гибели экскаваторщика. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю. Трагедия произошла днем 10 марта. Мужчину насмерть придавило рухнувшей кирпичной стеной.
Его наняли, чтобы снести старое кирпичное здание, но во время работ, одна из стен рухнула прямо на экскаватор. 42-летний мужчина в этот момент был в кабине. Доставать его оттуда пришлось спасателям. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.
В СК пояснили, здание было аварийным. Собственник хотел его демонтировать и заключил договор со своим знакомым. Он должен был организовать весь процесс. Найти экскаваторщика он поручил уже своему знакомому. С мужчиной не стали заключать никакого договора. Договорились о работах, что называется устно. Сколько денег пообещали за снос — неизвестно.
Уголовное дело из-за смерти 42-летнего рабочего возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.