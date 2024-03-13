В Красноярском крае завели дело из-за гибели экскаваторщика

Его наняли, чтобы снести старое кирпичное здание, но во время работ, одна из стен рухнула прямо на экскаватор. 42-летний мужчина в этот момент был в кабине. Доставать его оттуда пришлось спасателям. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.