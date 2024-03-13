Минобороны: за ночь и утро Россию атаковали 58 украинских беспилотников

Губернатор Рязанской области Павел Малков писал в Telegram, что в результате атаки беспилотника началось возгорание на нефтезаводе. Известно о госпитализации как минимум двух человек. Власти Воронежской области сообщили о повреждениях инфраструктуры и жилья, учебные заведения Бутурлиновского района перевели на дистанционный формат. В Глушковском районе Курской области объявляли угрозу ракетной опасности.