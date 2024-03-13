МЧС: Ночной пожар в Челябинской области унес жизнь мужчины

Сообщается, что ночью 13 марта огнеборцы Копейского гарнизона ликвидировали пожар в частном доме в деревне Усольцево (Красноармейский район).
«По прибытии первых подразделений деревянный дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. В ходе разведки у входа на веранду газодымозащитники обнаружили мужчину без признаков жизни», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
Причину ЧП устанавливают сотрудники отдела дознания.
Специалисты отмечают, что всего три вдоха продуктов горения могут привести к летальному исходу, потому напоминают о важности оборудования жилья автономным пожарным извещателем.
ОБНОВЛЕНИЕ Добавлен комментарий Противопожарной службы региона.
Прибывший караул обнаружил открытое горение на площади около 40 кв. метров — горели веранда и кровля, а крыша дома уже обрушилась. После локализации горения на веранде, под обломками строительных конструкций, обнаружили мужчину 43 лет.. «Спасателей вызвали соседи, услышав среди ночи треск горящего шифера. Дом в это время уже был охвачен огнем. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем при курении и нарушения правил эксплуатации электроприборов. По предварительным данным, домовладелец проживал один, злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал. В день трагедии тоже находился в алкогольном опьянении», — говорится в комментарии.