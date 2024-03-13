МЧС: Ночной пожар в Челябинской области унес жизнь мужчины

Прибывший караул обнаружил открытое горение на площади около 40 кв. метров — горели веранда и кровля, а крыша дома уже обрушилась. После локализации горения на веранде, под обломками строительных конструкций, обнаружили мужчину 43 лет.. «Спасателей вызвали соседи, услышав среди ночи треск горящего шифера. Дом в это время уже был охвачен огнем. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем при курении и нарушения правил эксплуатации электроприборов. По предварительным данным, домовладелец проживал один, злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал. В день трагедии тоже находился в алкогольном опьянении», — говорится в комментарии.