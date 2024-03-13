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«Пришли результаты анализов, все плохо»: жителям Иркутской области рассказали о новой уловке аферистов

Жителей Иркутской области предупредили о новой схеме мошенничества.
Источник: Reuters

Прокуратура предупредила жителей Иркутской области о новом способе мошенничества. Так, мошенники представляются медицинскими работниками и выманивают деньги под предлогом лечения.

— Мошенник выдает себя за помощника известного врача и утверждает, что обнаружены плохие анализы, требующие дорогостоящего курса лечения, — говорят в ведомстве.

Позже «главный врач» из поликлиники звонит и предлагает лечение профессора медицины за оплату курса лекарств. Он настаивает на срочной оплате.

Не вступайте в разговор с незнакомцами по телефону, особенно о вашем здоровье и финансах. Прервите связь немедленно, настоятельно рекомендуют в правоохранительных органах.