«Пришли результаты анализов, все плохо»: жителям Иркутской области рассказали о новой уловке аферистов

Прокуратура предупредила жителей Иркутской области о новом способе мошенничества. Так, мошенники представляются медицинскими работниками и выманивают деньги под предлогом лечения.
— Мошенник выдает себя за помощника известного врача и утверждает, что обнаружены плохие анализы, требующие дорогостоящего курса лечения, — говорят в ведомстве.
Позже «главный врач» из поликлиники звонит и предлагает лечение профессора медицины за оплату курса лекарств. Он настаивает на срочной оплате.
Не вступайте в разговор с незнакомцами по телефону, особенно о вашем здоровье и финансах. Прервите связь немедленно, настоятельно рекомендуют в правоохранительных органах.