Власти Воронежа помогут отремонтировать кровлю дома и забор, поврежденные в результате прилета БПЛА

— Сегодня незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов. Продолжаем мониторинг территории. Воронежцам будем помогать обязательно, и во всех случаях последствия будут устранены. При необходимости задействуем средства нашего резервного фонда, — отметил мэр Вадим Кстенин. — Поручил также связаться с предпринимателями, объекты которых пострадали, уточнить, потребуется ли помощь или они справятся собственными силами.