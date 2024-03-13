Власти Воронежа помогут отремонтировать кровлю дома и забор, поврежденные в результате прилета БПЛА

Воронежские власти помогут с ремонтом владельцам домов, пострадавших во время ночной атаки дронов. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 13 марта Воронежская облатсь подверглась массовому налету беспилотников — сбили более 30 БПЛА над регионом. В Воронеже незначительные повреждения: у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого — забор. Сотрудники местной управы обсудят с собственниками варианты помощи, проведя оценку поврежденного имущества.
— Сегодня незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов. Продолжаем мониторинг территории. Воронежцам будем помогать обязательно, и во всех случаях последствия будут устранены. При необходимости задействуем средства нашего резервного фонда, — отметил мэр Вадим Кстенин. — Поручил также связаться с предпринимателями, объекты которых пострадали, уточнить, потребуется ли помощь или они справятся собственными силами.