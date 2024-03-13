Зоозащитница и ее дочь погибли в Екатеринбурге от углекислого газа

«Судмедэкспертиза показала, что произошло отравление CO2 — то есть углекислым газом, продуктами горения, — сообщил Александр. — Я спрашивал, как в квартире так быстро может набраться СО2, никто мне ничего сказать не может. Просто отдали бумажку».