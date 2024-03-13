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Зоозащитница и ее дочь погибли в Екатеринбурге от углекислого газа

Зоозащитница Александра Щербакова и ее дочь Мира погибли от углекислого газа.
Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом порталу E1.RU сообщил бывший муж женщины Александр.

«Судмедэкспертиза показала, что произошло отравление CO2 — то есть углекислым газом, продуктами горения, — сообщил Александр. — Я спрашивал, как в квартире так быстро может набраться СО2, никто мне ничего сказать не может. Просто отдали бумажку».

Трагедия произошла 18 февраля. В квартире были Александра, Мира, три собаки, четыре кошки и морская свинка. Они все скончались.

После инцидента квартиру проверили газовики — утечек бытового газа не было. Родственники погибшей говорят, что была забита вентиляция в доме.

«МК-Урал» ранее писал, что зоозащитницу Александру Щ. и ее 16-летнюю дочь, которые погибли в собственной квартире на Сортировке, похоронили на Восточном кладбище 24 февраля.

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