Дерево рухнуло на машины в Алматы

Один из них произошел в 9-м микрорайоне в 7 утра. Дерево рухнуло на припаркованные во дворе машины.
В акимате Ауэзовского района сообщили подробности.
«В связи с погодными условиями во дворе указанного адреса произошло падение клена диаметром 90 сантиметров. Отделом экологии района был осуществлен выезд на место, также зафиксировано обращение от жителей в службу спасения города Алматы. В настоящее время службой спасения города был проведен спил дерева. Во второй половине дня подрядной организацией района будет осуществлен вывоз дерева».
Отметим, что в Алматы сегодня идет мокрый снег. По данным синоптиков, за ночь в городе выпало 10 сантиметров осадков. Вчера вечером в Алматы начался дождь, который впоследствии перешел в снегопад.