Дерево рухнуло на машины в Алматы

«В связи с погодными условиями во дворе указанного адреса произошло падение клена диаметром 90 сантиметров. Отделом экологии района был осуществлен выезд на место, также зафиксировано обращение от жителей в службу спасения города Алматы. В настоящее время службой спасения города был проведен спил дерева. Во второй половине дня подрядной организацией района будет осуществлен вывоз дерева».