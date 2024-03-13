Житель Красноярского края из ревности откусил ухо мужчине

Житель города Назарово предстанет перед судом за то, что во время драки откусил мужчине ухо. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
По данным полиции, весной 2022 года 31-летний обвиняемый приехал в гости к своей бывшей девушке, которая в это время выпивала дома с новым ухажёром из Ачинска. Они начали распивать спиртное втроём.
Через некоторое время между мужчинами началась ссора на почве ревности. Соперники вышли на улицу и стали драться. В ходе конфликта 31-летний назаровец набросился на 37-летнего жителя Ачинска и откусил ему ухо.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь 31-летнего мужчину ждёт суд.