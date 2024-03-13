Труба с горячей водой лопнула в колледже в Приморье: кипяток затопил кабинет

«Установлено, что около 11 часов 13 марта 2024 года в кабинете цокольного этажа КГАПОУ “Дальневосточный технический колледж” произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Сотрудники городской прокуратуры незамедлительно выехали на место, осмотрели помещения учреждения, побеседовали с работниками и учащимися», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В результате аварии никто не пострадал, однако несколько студентов сообщили о порче личного имущества.
В настоящее время прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка содержания инженерных сетей образовательного учреждения. Также будут восстановлены права студентов, чья техника пострадала в результате потопа.
Напомним, в школах Владивостока отменены занятия 15 и 16 марта из-за выборов президента. В эти дни для учеников будут проведены различные мероприятия, связанные с внеурочной деятельностью.