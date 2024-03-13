Труба с горячей водой лопнула в колледже в Приморье: кипяток затопил кабинет

«Установлено, что около 11 часов 13 марта 2024 года в кабинете цокольного этажа КГАПОУ “Дальневосточный технический колледж” произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Сотрудники городской прокуратуры незамедлительно выехали на место, осмотрели помещения учреждения, побеседовали с работниками и учащимися», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.