Массовое празднование Масленицы отменили в Новоусманском районе Воронежской области

В ночь на 13 марта, как сообщало РИА «Воронеж», средства ПВО на территории региона обнаружили и уничтожили около 30 беспилотников. Никто не пострадал, есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Областные власти окажут помощь с восстановлением в полном объеме и в самые короткие сроки.