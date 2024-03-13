Массовое празднование Масленицы отменили в Новоусманском районе Воронежской области

В Новоусманском районе Воронежской области в связи со сложной оперативной обстановкой отменили все массовые мероприятия на открытых пространствах. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации в среду, 13 марта.
— Просим отнестись к данной мере с пониманием! — обратились к жителям в администрации.
Ранее появилась информация, что по аналогичным причинам гуляния на Масленицу отменили в Россоши, Бутурлиновском районе и Панино.
В ночь на 13 марта, как сообщало РИА «Воронеж», средства ПВО на территории региона обнаружили и уничтожили около 30 беспилотников. Никто не пострадал, есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Областные власти окажут помощь с восстановлением в полном объеме и в самые короткие сроки.