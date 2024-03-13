В Воронежской области за сутки уничтожили более 40 воздушных целей

Ранее Гусев сообщил, что ночью на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников. На местах падения остатков сбитых объектов зафиксированы «незначительные повреждения инфраструктуры и жилья».
«Дежурными средствами ПВО и системами РЭБ на территории Воронежской области за последние сутки обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет», — написал он.
Гусев добавил, что режим авиационной опасности в регионе сохраняется.