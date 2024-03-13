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В Воронежской области за сутки уничтожили более 40 воздушных целей

ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Количество сбитых в Воронежской области за последние сутки беспилотников превысило 40, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

Ранее Гусев сообщил, что ночью на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников. На местах падения остатков сбитых объектов зафиксированы «незначительные повреждения инфраструктуры и жилья».

«Дежурными средствами ПВО и системами РЭБ на территории Воронежской области за последние сутки обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет», — написал он.

Гусев добавил, что режим авиационной опасности в регионе сохраняется.