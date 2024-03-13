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На Кубани столкнулись два грузовика, есть погибший

В Новокубанском районе на ФАД «Кавказ» произошла смертельная авария.
Источник: Спасатели — Telegram

ДТП произошло в ночь на 13 марта. По предварительным данным, на 134-м км дороги столкнулись «Газель» и «Mitsubishi».

Оба грузовых автомобиля серьезно повреждены. Как сообщают представители АСО Новокубанского района, пассажир «Газели» получил множественные травмы, не совместимые с жизнью, вследствие которых скончался еще до приезда врачей.

Сейчас дорожные полицейские занимаются выявлением всех обстоятельств трагедии.

«МК на Кубани» ранее писал, что в станице Старокорсунской школьники на питбайке получили ожоги при аварии с легковушкой.