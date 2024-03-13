На Кубани столкнулись два грузовика, есть погибший

ДТП произошло в ночь на 13 марта. По предварительным данным, на 134-м км дороги столкнулись «Газель» и «Mitsubishi».
Оба грузовых автомобиля серьезно повреждены. Как сообщают представители АСО Новокубанского района, пассажир «Газели» получил множественные травмы, не совместимые с жизнью, вследствие которых скончался еще до приезда врачей.
Сейчас дорожные полицейские занимаются выявлением всех обстоятельств трагедии.
«МК на Кубани» ранее писал, что в станице Старокорсунской школьники на питбайке получили ожоги при аварии с легковушкой.