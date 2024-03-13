В Ростовской области задержали подозреваемого в содействии СБУ

В Ростовской области задержали подозреваемого в содействии украинской спецслужбе. Об этом информирует УФСБ России по донскому региону.
— Россиянин поддерживал контакт с представителем Службы безопасности Украины для оказания помощи в разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что в отношении задержанного уже завели дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). За это нарушение грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в донской столице осудили мужчину, причастного к закупке секретного военного изделия.