В Белгороде беспилотник врезался в жилой дом

Гладков не уточнил, в какой части города это произошло. По его словам, из-за взрыва выбило окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях. Пострадавших нет.
Второй беспилотник упал в реку. Обошлось без последствий.
На местах работают оперативные службы. По данным ТАСС, еще один беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде. Официального подтверждения этой информации нет.
Минувшей ночью и утром в нескольких регионах России были сбиты десятки беспилотников. В Белгородской области, по данным Министерства обороны, уничтожены 11 БПЛА. Над соседней Воронежской — около 40.
Сергей Толмачев