В Белгороде беспилотник врезался в жилой дом

Гладков не уточнил, в какой части города это произошло. По его словам, из-за взрыва выбило окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях. Пострадавших нет.