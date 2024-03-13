В Березовском простятся с отцом двоих детей, погибшим в зоне СВО

В Березовском простятся с уральцем, погибшим в зоне специальной военной операции. 43-летний Дмитрий Беляков скончался при выполнении боевых задач. Об этом сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.
Уралец родился в поселке Лосином. В 1996 году он окончил школу № 21, после поступил в Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса. Там он получил специальность машиниста машин по добыче и переработке торфа.
— В 1998 году Дмитрий Юрьевич был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, где проходил службу в воздушно-десантных войсках. В 1999 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в Чеченскую Республику. За отличную службу ему было присвоено звание младшего сержанта, — рассказал глава Березовского.
Дмитрий вернулся в Лосиный, где 20 лет проработал мастером отделочных работ. У него появилась семья, родились двое детей: мальчик и девочка. В 2022 году он был мобилизован для участия в СВО. Прощание с бойцом пройдет 14 марта в 11:00. Похоронят уральца на кладбище поселка Лосиного.