В Березовском простятся с отцом двоих детей, погибшим в зоне СВО

Дмитрий вернулся в Лосиный, где 20 лет проработал мастером отделочных работ. У него появилась семья, родились двое детей: мальчик и девочка. В 2022 году он был мобилизован для участия в СВО. Прощание с бойцом пройдет 14 марта в 11:00. Похоронят уральца на кладбище поселка Лосиного.