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Задержанный в РТ водитель вез взрывчатку для подрыва моста через Амур

Судя по всему, организатор перевозки его собственная жена, имеющая отношение к Вооруженным силам Украины.

РБК по данным издания «Ъ» сообщает о том, что 64-летний водитель, которого задержали почти с 9 килограммами взрывчатки на трассе М-7 в Татарстане, намеревался передать груз для подрыва моста в Хабаровске через реку Амур. Мужчину задержали и выяснили его личность. Оказалось, что это бывший чиновник из правительства Хабаровского края.

Кроме него, в СИЗО была отправлена его жена 51-летняя Наталья Романенко, экс-председатель украинского землячества в Хабаровске. Возможно, именно она является организатором подрыва по заданию Вооруженных сил Украины. Супруги отправлены в СИЗО, против них возбуждено уголовное дело «Незаконный сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ». Каждому из них грозит теперь до 12 лет тюрьмы.