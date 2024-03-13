Задержанный в РТ водитель вез взрывчатку для подрыва моста через Амур

Кроме него, в СИЗО была отправлена его жена 51-летняя Наталья Романенко, экс-председатель украинского землячества в Хабаровске. Возможно, именно она является организатором подрыва по заданию Вооруженных сил Украины. Супруги отправлены в СИЗО, против них возбуждено уголовное дело «Незаконный сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ». Каждому из них грозит теперь до 12 лет тюрьмы.