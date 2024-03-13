Задержанный в РТ водитель вез взрывчатку для подрыва моста через Амур

РБК по данным издания «Ъ» сообщает о том, что 64-летний водитель, которого задержали почти с 9 килограммами взрывчатки на трассе М-7 в Татарстане, намеревался передать груз для подрыва моста в Хабаровске через реку Амур. Мужчину задержали и выяснили его личность. Оказалось, что это бывший чиновник из правительства Хабаровского края.
Кроме него, в СИЗО была отправлена его жена 51-летняя Наталья Романенко, экс-председатель украинского землячества в Хабаровске. Возможно, именно она является организатором подрыва по заданию Вооруженных сил Украины. Супруги отправлены в СИЗО, против них возбуждено уголовное дело «Незаконный сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ». Каждому из них грозит теперь до 12 лет тюрьмы.