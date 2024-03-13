Губернатор Голубев сообщил об уничтожении 3 БПЛА на подлёте к Новошахтинску

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении трёх БПЛА на подлёте к Новошахтинску. Об этом глава региона написал в своём микроблоге.
Он пояснил, что попытка атаковать объекты на территории донского региона была пресечена утром 13 марта.
«Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлёте к Новошахтинску уничтожено 3 БПЛА», — пояснил Василий Голубев.
Дополнительно сообщается, что в настоящее время дежурные службы уточняют последствия на земле.
А ранее, 12 марта, вражеские беспилотники попытались атаковать Таганрог.