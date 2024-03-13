Житель Подмосковья попал под электричку и выжил

По информации ведомства, мужчина не заметил электричку, так как слушал музыку в наушниках.
«После проведенного обследования у пострадавшего были выявлены большая кровопотеря, черепно-мозговая травма, а также множественные переломы бедра, голени и таза», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пациент потерял много крови, ему потребовались реанимационные мероприятия.
«Общая кровопотеря составила 1 литр. Мы вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин, которого цитирует пресс-служба.
После этого мужчине сделали четыре операции по восстановлению сломанных костей.
«Можно сказать, пострадавшего собирали по кусочкам. Все операции с учетом обширности травм проводили малоинвазивным методом. Благодаря совместным усилиям реаниматологов и травматологов, пациента удалось спасти», — добавил в свою очередь заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян.
В министерстве добавили, что мужчина остается в больнице, где проходит реабилитацию.