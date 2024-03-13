Житель Подмосковья попал под электричку и выжил

Врачи Мытищинской областной клинической больницы спасли жителя Подмосковья, который поступил в медучреждение в тяжелом состоянии после наезда электрички. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.