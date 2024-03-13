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Житель Подмосковья попал под электричку и выжил

Врачи Мытищинской областной клинической больницы спасли жителя Подмосковья, который поступил в медучреждение в тяжелом состоянии после наезда электрички. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, мужчина не заметил электричку, так как слушал музыку в наушниках.

«После проведенного обследования у пострадавшего были выявлены большая кровопотеря, черепно-мозговая травма, а также множественные переломы бедра, голени и таза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пациент потерял много крови, ему потребовались реанимационные мероприятия.

«Общая кровопотеря составила 1 литр. Мы вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин, которого цитирует пресс-служба.

После этого мужчине сделали четыре операции по восстановлению сломанных костей.

«Можно сказать, пострадавшего собирали по кусочкам. Все операции с учетом обширности травм проводили малоинвазивным методом. Благодаря совместным усилиям реаниматологов и травматологов, пациента удалось спасти», — добавил в свою очередь заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян.

В министерстве добавили, что мужчина остается в больнице, где проходит реабилитацию.

несчастный случай