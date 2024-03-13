В Башкирии осудят директора и трех сотрудников колледжа

По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, всего им удалось похитить больше 2,1 млн рублей. А с 2017 по 2021 годы директор получал взятки через посредников за выдачу дипломов о среднем профобразовании. На этом ему удалось заработать 770 тысяч рублей. также он поручил купить строительные и бытовые инструменты стоимостью больше 38 тыс рублей, которые использовал в личных целях, а позже списал как вышедшие из строя и присвоил.