Юго-Западный рынок в Воронеже временно не работает после атаки БПЛА

— У меня на территории расположена торговая точка. Сегодня туда никого не пропускают, поэтому проверить сохранность товара сейчас у меня нет никакой возможности. Судя по тому, что я вижу, эпицентр произошедшего — на достаточно большом расстоянии от моего рабочего места, поэтому надеюсь, что там все цело, — поделилась одна из работников рынка Оксана.