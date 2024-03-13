Юго-Западный рынок в Воронеже временно не работает после атаки БПЛА

В среду, 13 марта, на территорию Юго-Западного рынка, расположенного на проспекте Патриотов, упал беспилотный летательный аппарат. В результате была повреждена кровля одного из торговых павильонов. На месте ЧП работают правоохранительные органы и оперативные службы. Рынок временно закрыт.
— У меня на территории расположена торговая точка. Сегодня туда никого не пропускают, поэтому проверить сохранность товара сейчас у меня нет никакой возможности. Судя по тому, что я вижу, эпицентр произошедшего — на достаточно большом расстоянии от моего рабочего места, поэтому надеюсь, что там все цело, — поделилась одна из работников рынка Оксана.
Помимо самого рынка, в зону оцепления попал расположенный рядом автовокзал, а также кафе «Вкусно, и точка». Автобусы отправляются от проспекта Патриотов, а точка питания и вовсе закрыта.
— Я пришел на работу, когда уже все случилось. На месте работали оперативные службы и на территорию рынка никого не пускали. Судя по повреждениям и рассказам моих коллег — ударило сильно. Больше ничего сказать я не могу, — рассказал один из дворников рынка.
Представитель частного охранного предприятия, работавший на месте ЧП, сообщил, что ему неизвестно, когда торговая точка возобновит работу.
— Сейчас там работают представители специальных служб и на территорию никого не пускают. Ждем дальнейших инструкций, — отметил сотрудник ЧОП.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что мэр Вадим Кстенин заявил, что сегодня в результате атаки БПЛА оказались незначительно повреждены отделка и остекление нескольких домов в СНТ. Кроме того, он поручил связаться с предпринимателями, объекты которых пострадали во время налета беспилотников, и уточнить, потребуется ли им помощь или же владельцы справятся собственными силами.