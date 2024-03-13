Минобороны сообщило о еще семи сбитых дронах

До этого Минобороны сообщило, что за ночь российские военные уничтожили 58 беспилотников над шестью регионами. В Воронежской области уничтожены 29 дронов, в Белгородской — 11, в Курской и Брянской — по восемь. Атакам ночью также подверглись нефтезаводы в Рязанской и Ленинградской областях. На рязанском НПЗ начался пожар, несколько человек пострадали. По данным ТАСС, двое доставлены в больницу. Завод «Кинеф» в Ленинградской области продолжил переработку в штатном режиме.