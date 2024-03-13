В Островце водитель BMW сбил женщину на тротуаре

12 марта около 11.00 на улице Полевой в районном центре 32-летний водитель автомобиля BMW при движении задним ходом не заметил идущую по тротуару женщину. В результате он совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода.
Пострадавшая в ДТП получила телесные повреждения. С переломом височной кости она доставлена в районную больницу.
По факту аварии назначена проверка.
В Госавтоинспекции напоминают водителям, что движение задним ходом требует особой осторожности и внимания, так как связано с ограниченной видимостью и управлением автомобилем в сложной позиции.