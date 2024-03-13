Житель Новосибирска проник в квартиру к знакомому и зарезал его

Житель Новосибирска через окно на кухне проник в квартиру к знакомому и зарезал его. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.
Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Сейчас материалы уголовного дела передали в суд. Новосибирец полностью признал вину.
Преступление произошло 14 июля 2023 года. У обвиняемого и его знакомого возник конфликт во время разговору по телефону. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вызвал такси и доехал до приятеля. После новосибирец пробрался к нему в дом и напал на друга с ножом.
«В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему не менее одиннадцати ударов кухонным ножом в область расположения жизненно-важных органов, причинив тяжкий вред здоровью», — уточнили в ведомстве.