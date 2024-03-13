Житель Новосибирска проник в квартиру к знакомому и зарезал его

Преступление произошло 14 июля 2023 года. У обвиняемого и его знакомого возник конфликт во время разговору по телефону. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вызвал такси и доехал до приятеля. После новосибирец пробрался к нему в дом и напал на друга с ножом.