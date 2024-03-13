40 сбитых беспилотников, поврежденные дом и электроподстанция: что известно об атаке БПЛА в Воронежской области 13 марта

Более 40 воздушных целей обнаружили и уничтожили в Воронежской области за последние сутки. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в среду, 13 марта. С украинскими дронами удалось справиться благодаря дежурным средствам ПВО и системам радиоэлектронной борьбы.
АТАКА БЕСПИЛОТНИКОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
13 марта в 2.16 на территории региона объявили опасность атаки БПЛА.
— Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты, — сообщил губернатор.
Жителей попросили следить за оповещениями в каналах облправительства и в приложении МЧС России. Также воронежцам посоветовали быть готовыми при необходимости зайти в безопасное помещение или перейти в комнату без окон.
В 2.42 власти рассказали о первом сбитом беспилотнике. По предварительным данным, последствий на земле не было. Еще через два часа губернатор написал, что в регионе несколько раз работала система ПВО.
По последним данным властей, за ночь 13 марта в регионе уничтожили 30 беспилотников, а за последние сутки — более 40 воздушных целей. Опасность атаки БПЛА в регионе по-прежнему сохраняется.
ПОСЛЕДСТВИЯ АТАКИ БПЛА.
В результате падения фрагментов сбитых аппаратов в ряде районов Воронежской области есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Так, в Бутурлиновском районе пострадали частный дом и трансформаторная подстанция. А в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. К счастью, никто не пострадал.
— Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объеме и в самые короткие сроки, — отметил губернатор.
Все образовательные учреждения Бутурлиновского района перевели на дистанционное обучение. В детских садах создали дежурные группы. Перечень мест, используемых в качестве укрытий в Бутурлиновке, можно посмотреть здесь.
В пресс-службе мэрии Воронежа добавили, что 13 марта незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в СНТ. При необходимости городская администрация задействует средства резервного фонда.
— Поручил также связаться с предпринимателями, объекты которых пострадали, уточнить, потребуется ли помощь или они справятся собственными силами, — рассказал мэр Вадим Кстенин.
Также в горадминистрации сообщили, что накануне в результате атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого — забор. Специалисты сейчас работают с собственниками — ведут оценку поврежденного имущества.
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАСТЕЙ И ВОЕННЫХ К ВОРОНЕЖЦАМ.
После прошедшей ночи воронежцев в очередной раз попросили не публиковать в соцсетях фото и видео, на которых видны места прилетов вражеских ракет, беспилотников или позиции наших систем ПВО. Не стоит озвучивать названия населенных пунктов, улиц и районов. Таким образом вы помогаете врагу корректировать координаты следующих обстрелов.
С аналогичной просьбой к жителям региона обратился и боец сил ПВО.
— Я понимаю, что это очень интересно. Но вы очень мешаете нам работать — выдаете наши позиции. После этого и прилетает все. Пожалуйста, не надо выкладывать видео, писать районы. Очень вас просим.