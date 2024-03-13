Стала известна личность матери из НСО, у которой в подвале нашли умершего новорожденного

Соседи женщины говорят, что она ведет разгульный образ жизни. Кто отец дочери 2020 года рождения, она сказать затруднялась и указывала на троих мужчин. Сейчас тоже не ясно, кто стал отцом погибшего новорожденного, сообщает Сиб.фм. Пока причина смерти малыша не установлена, на нее не будут возбуждать уголовное дело.