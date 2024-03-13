Стала известна личность матери из НСО, у которой в подвале нашли умершего новорожденного

В 2020 году женщина оставляла новорожденную девочку на остановке. На нее возбуждали уголовное дело по статье «Оставление в опасности», но серьезного наказания она не понесла. А в ток-шоу «Мужское и Женское» Юлия говорила, что не осознавала себя, когда оставила малышку на остановке.
Соседи женщины говорят, что она ведет разгульный образ жизни. Кто отец дочери 2020 года рождения, она сказать затруднялась и указывала на троих мужчин. Сейчас тоже не ясно, кто стал отцом погибшего новорожденного, сообщает Сиб.фм. Пока причина смерти малыша не установлена, на нее не будут возбуждать уголовное дело.
Ранее МК в Новосибирске писал, что жительница города заперла восьмилетнего сына в квартире на двое суток без еды. Он попросил у соседей помощи через балкон. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал ее наказать.