Омич «забыл» оплатить налог на 239 земельных участков

Омский областной суд рассмотрел апелляцию омича, с которого Первомайский районный суд взыскал задолженность по земельному налогу. В 2018 и 2019 годах с него уже взыскивали задолженность.
Мужчина является собственников 239 земельных участков, которые подлежат налогообложению. За 2021 год омич не выплатил земельный налог на 385 тыс. рублей и пени. Ранее ему приходили требования об оплате в личный кабинет налогоплательщика.
— В судебном заседании представитель административного ответчика возражала против удовлетворения административного иска. Полагала, что налоговым органом нарушена процедура взыскания налога, связанного с направлением уведомления и требования налогоплательщику, — рассказали в пресс-службе суда.
Суд установил, что мужчине присылали вовремя все письма о необходимости оплатить образовавшуюся задолженность.
Омич заявил, что не получал никаких уведомлений в свой личный кабинет. Однако это не подтвердилось. Суд учел также, что за 2018 и 2019 годы с ответчика уже взыскивали задолженность по земельному налогу.
МИФНС № 7 пересчитала задолженность омича в ходе судебного заседания. Сумму долга уменьшили на 65 тыс. рублей. Мужчина должен выплатить 320 тыс. и пени.