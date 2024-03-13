В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение

По данным ведомства, в период с 2014 по 2020 год подозреваемая приняла на работу в поликлинику пять лиц, которые фактически в поликлинике не работали.
«Денежные средства, начисляемые фиктивно трудоустроенным работникам, через посредника главврач присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате указанных противоправных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей», — сказано в сообщении.
Киевским районным судом Симферополя все члены преступной группы признаны виновными в хищении чужого имущества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Организатор преступной схемы — бывший главврач — получила три года лишения свободы условно со штрафом в сумме 7,6 млн руб. Посредник в обначиливании денег — 1 год лишения свободы условно. Пять фиктивно трудоустроенных граждан заплатят штрафы по 40 тыс. рублей. К этому времени приговоры вступили в законную силу.