В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение

Киевским районным судом Симферополя все члены преступной группы признаны виновными в хищении чужого имущества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Организатор преступной схемы — бывший главврач — получила три года лишения свободы условно со штрафом в сумме 7,6 млн руб. Посредник в обначиливании денег — 1 год лишения свободы условно. Пять фиктивно трудоустроенных граждан заплатят штрафы по 40 тыс. рублей. К этому времени приговоры вступили в законную силу.