В Астане горит здание стекольного цеха

«В 12.53 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит пристройка к цеху по пр. Республики», — говорится в сообщении в среду.
Горит двухэтажное здание цеха по изготовлению и установке автостекол.
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«В 12.53 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит пристройка к цеху по пр. Республики», — говорится в сообщении в среду.
Горит двухэтажное здание цеха по изготовлению и установке автостекол.