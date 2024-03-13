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В Астане горит здание стекольного цеха

Астана. 13 марта. КазТАГ — В Астане горит здание стекольного цеха, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
Источник: МЧС РК

«В 12.53 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит пристройка к цеху по пр. Республики», — говорится в сообщении в среду.

Горит двухэтажное здание цеха по изготовлению и установке автостекол.

пожары