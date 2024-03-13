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Житель Иркутской области получил три года колонии за комментарий в интернете

Мужчина выразил поддержку теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Источник: IrkutskMedia.ru

27 февраля 2023 года суд вынес приговор жителю Иркутской области за публичное оправдание терроризма. Пыхтеев опубликовал комментарий о теракте, совершенном 8 октября 2022 года на Крымском мосту, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу 1-го Восточного окружного военного суда.

Мужчина заявил, что признает идеологию терроризма правильной и достойной поддержки и подражания.

Суд признал Пыхтеева виновным и назначил ему 3 года в колонии общего режима. Мужчину также лишили права публично размещать обращения в интернете на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.