Житель Иркутской области получил три года колонии за комментарий в интернете

27 февраля 2023 года суд вынес приговор жителю Иркутской области за публичное оправдание терроризма. Пыхтеев опубликовал комментарий о теракте, совершенном 8 октября 2022 года на Крымском мосту, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу 1-го Восточного окружного военного суда.
Мужчина заявил, что признает идеологию терроризма правильной и достойной поддержки и подражания.
Суд признал Пыхтеева виновным и назначил ему 3 года в колонии общего режима. Мужчину также лишили права публично размещать обращения в интернете на 2 года.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.