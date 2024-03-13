Транспортники назвали причину схода вагона в центре Челябинска, приведшего к масштабному затору

«Так, рельсы на участке пути от проспекта Ленина до улицы Тимирязева в последний раз ремонтировались в 2012 году. Масштабный капитальный ремонт рельсового пути взял старт в 2021 году и продолжается до сих пор. В этом году данный участок, включая сам переезд Цвиллинга — Ленина, будет капитально отремонтирован», — заявили в компании.