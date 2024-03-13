Транспортники назвали причину схода вагона в центре Челябинска, приведшего к масштабному затору

Напомним, все произошло вечером 12 марта на перекрестке проспекта Ленина с улицей Цвиллинга.
«По предварительным данным, сход вагона произошел из-за неисправности рельсового пути и превышения скорости водителем трамвая», — прокомментировали в ООО «ЧелябГЭТ».
Сход вагона спровоцировал трехчасовой автомобильный затор на площади Революции.
В ООО «ЧелябГЭТ» отмечают, что с 2014 по 2021 год капитальный ремонт рельсов не производился. Число происшествий, связанных со сходом вагонов, увеличилось в три раза.
«Так, рельсы на участке пути от проспекта Ленина до улицы Тимирязева в последний раз ремонтировались в 2012 году. Масштабный капитальный ремонт рельсового пути взял старт в 2021 году и продолжается до сих пор. В этом году данный участок, включая сам переезд Цвиллинга — Ленина, будет капитально отремонтирован», — заявили в компании.
Там подчеркнули, что на отремонтированных за 2021−2024 годы участках не произошло ни одного схода вагона.